Помогите написать расказ о моем любимом герое мой любимый герой чебурашка помоги??е пожалуста

Гость: Гость:

Чебурашка- мой любимый герой. он очень хороший и добрый. он всем всегда помогает. чебурашка никогда не оставит своих друзей в беде. его лучший друг- крокодил гена. он тоже очень хороший. однажды чебурашка и крокодил гена решили построить площадку для детей, и это тоже показывает какие они добрые. я люблю чебурашку! (как-то так.... давно не смотрела этот мультик...)