Помогите написать расказ о моем любимом герое мой любимый герой чебурашка помоги??е пожалуста

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Помогите написать расказ о моем любимом герое мой любимый герой чебурашка помоги??е пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чебурашка- мой любимый герой. он очень хороший и добрый. он всем всегда помогает. чебурашка никогда не оставит своих друзей в беде. его лучший друг- крокодил гена. он тоже очень хороший. однажды чебурашка и крокодил гена  решили построить площадку для детей, и это тоже показывает какие они  добрые. я люблю чебурашку!                                                                                                                                  (как-то так.... давно не смотрела этот мультик...)
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