Кто из нижеперкчисленных художников не входил в творческое объединение "Мир иску??ства"/ А) Е.Е. Лансере Б) В.И. Суриков В) Л.С Бакст Г) Н.К. Рерих
История
Кто из нижеперкчисленных художников не входил в творческое объединение "Мир иску??ства"/ А) Е.Е. Лансере Б) В.И. Суриков В) Л.С Бакст Г) Н.К. Рерих
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю ответ б. это лишь моё мнение
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