Кто из нижеперкчисленных художников не входил в творческое объединение "Мир иску??ства"/ А) Е.Е. Лансере Б) В.И. Суриков В) Л.С Бакст Г) Н.К. Рерих

История

Кто из нижеперкчисленных художников не входил в творческое объединение "Мир иску??ства"/ А) Е.Е. Лансере Б) В.И. Суриков В) Л.С Бакст Г) Н.К. Рерих

Автор: Гость