Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.

Математика

Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.

Автор: Гость