Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.

Математика
Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да18*5=90а,12*5=60 60+24=84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Радиус основания цилиндра равен 3,высота равна 4.Найдите площядь боковой поверхно??ти цилиндра,деленную на Пи
Ответить
Русский язык
Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.
Ответить
Другие предметы
Вспомни свои поступки которые соответствуют христианским заповедям,приведи примеры.Вопрос" по окружающему миру".
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста)))
Ответить
Математика
Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось...
Ответить