Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.
Математика
Толя начал читать книгу,когда Сережа прочитал уже 24 стр. такой же книги.Догонит ли Толя Сережу через 5 дней,если Толя читает 18 страниц в день,а Сережа 12 страниц.
Ответ(ы):
Гость:
Да18*5=90а,12*5=60 60+24=84
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