Радиус основания цилиндра равен 3,высота равна 4.Найдите площядь боковой поверхно??ти цилиндра,деленную на Пи

Геометрия
Радиус основания цилиндра равен 3,высота равна 4.Найдите площядь боковой поверхно??ти цилиндра,деленную на Пи
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Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности С=2пи*r  S=2пи*r*4=6.28*3*4=75.36
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