Радиус основания цилиндра равен 3,высота равна 4.Найдите площядь боковой поверхно??ти цилиндра,деленную на Пи
Геометрия
Радиус основания цилиндра равен 3,высота равна 4.Найдите площядь боковой поверхно??ти цилиндра,деленную на Пи
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности С=2пи*r S=2пи*r*4=6.28*3*4=75.36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с небольшой сказкой "в стране НЕ", пожалуйста. не- это отрицательная частица в русском языке.
Другие предметы
Вспомни свои поступки которые соответствуют христианским заповедям,приведи примеры.Вопрос" по окружающему миру".
Английский язык
Математика
Шарик на фотоохоте не успокоился,пока не перещелкал всех зайцев в лесу.получилось 18 фотографий.когда он стал раздавать фотографии зайцам,оказалось...
Английский язык