Помогите две задачи 876 877

Математика
Помогите две задачи 876 877
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
876. 120 / 2 = 60  60 * 3 = 180 ромашки 180 + 120 = 300 300 / 6 = 50 розы 877. 2/5 - 1/4 = 3/20 15 / 3 * 20 = 100 га
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