Помогите пожалуйста. я вся запуталась с этим текстом
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Помогите пожалуйста. я вся запуталась с этим текстом
Ответ(ы):
Гость:
1) is going 2) is working 3) is selling 4) is reading 5) is laughing 6) is looking 7) is wearing 8) is raining
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