В магазин привезли 200кглимонов и мандаринов: 5ящиков лимонов по 20кг в каждом и несколько ящиков мандаринов по 10 кг в каждом.Сколько ящиков мандаринов привезли в магазин?

Математика
В магазин привезли 200кглимонов и мандаринов: 5ящиков лимонов по 20кг в каждом и несколько ящиков мандаринов по 10 кг в каждом.Сколько ящиков мандаринов привезли в магазин?
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Ответ(ы):
Гость:
200:10=20 ящиків мандарин
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