В магазин привезли 200кглимонов и мандаринов: 5ящиков лимонов по 20кг в каждом и несколько ящиков мандаринов по 10 кг в каждом.Сколько ящиков мандаринов привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 200кглимонов и мандаринов: 5ящиков лимонов по 20кг в каждом и несколько ящиков мандаринов по 10 кг в каждом.Сколько ящиков мандаринов привезли в магазин?

Автор: Гость