Поставьте глагол to have в соответствующую форму. 1. I … no sister, but I … a brother. 2. … Oleg many friends? 3. They … some mechanics on the farm. 4. Ann … some exercise books in her bag. 5. They … some nurses in the hos...
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Поставьте глагол to have в соответствующую форму. 1. I … no sister, but I … a brother. 2. … Oleg many friends? 3. They … some mechanics on the farm. 4. Ann … some exercise books in her bag. 5. They … some nurses in the hospital. 6. We … different subjects at school. 7. She has a nice dress. 8. This girl … many flowers.
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