У порога сидит бабушка

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У порога сидит бабушка
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Автор: Гость
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Гость:
Поздравляю бабушку.. В чем вопрос?
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