У порога сидит бабушка
Русский язык
У порога сидит бабушка
Ответ(ы):
Гость:
Поздравляю бабушку.. В чем вопрос?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте глагол to have в соответствующую форму. 1. I … no sister, but I … a brother. 2. … Oleg many friends? 3. They … some mechanics on th...
История
Кто из нижеперкчисленных художников не входил в творческое объединение "Мир иску??ства"/ А) Е.Е. Лансере Б) В.И. Суриков В) Л.С Бакст Г) Н....
Математика
В магазин привезли 200кглимонов и мандаринов: 5ящиков лимонов по 20кг в каждом и несколько ящиков мандаринов по 10 кг в каждом.Сколько ящиков манда...
Математика
Английский язык