На поверхности воды плавают кубики сделанные из дуба сосны льда укажите соответс??вия как расположаться эти кубики в керосине
Физика
На поверхности воды плавают кубики сделанные из дуба сосны льда укажите соответс??вия как расположаться эти кубики в керосине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосна: плотность 500 кг/м³ Дуб: плотность 800 кг/м³ Лед: плотность 900 кг/м³ Керосин: плотность 800 кг/м³ 1) Лед в керосине УТОНЕТ 2) Сосна в керосине будет ПЛАВАТЬ на поверхности керосина 3) Дуб будет находиться в БЕЗРАЗЛИЧНОМ равновесии
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