На прямой даны три точки А,B,С,причем АВ=83,АС=97 см,найдите длину отрезка ВС сколько решений имеет задача

Математика

На прямой даны три точки А,B,С,причем АВ=83,АС=97 см,найдите длину отрезка ВС сколько решений имеет задача

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