На прямой даны три точки А,B,С,причем АВ=83,АС=97 см,найдите длину отрезка ВС сколько решений имеет задача
Математика
На прямой даны три точки А,B,С,причем АВ=83,АС=97 см,найдите длину отрезка ВС сколько решений имеет задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС-АВ=ВС 97-83=14(см)-отрезок BC.Я нашла одно решение(((
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