Помогите придумать 6 уравнений и ответы пж
Математика
Помогите придумать 6 уравнений и ответы пж
Ответ(ы) на вопрос:
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13а+2=28 13а=28-2 13а=26 а=26/13 а=2 Ответ: 2 72/9х=2 9х=72/2 9х=36 х=36/9 х=4 Ответ: 4 20с+8=228 20с=228-8 20с=220 с=220/20 с=11 Ответ: 11 11к+11=132 11к=132-11 11к=121 к=121/11 к=11 Ответ: 11 100m=200/10 100m=20 m=20/100 m=0,2 Ответ: 0,2 2у+427+8у=565 10у+427=565 10у=565-427 10у=138 у=138/10 у=13,8 Ответ: 13,8
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