Расскажите в письме своему товарищу о чём-либо интересном: книге, фильме, поездке, покупке, и т.д. 5 класс Быстрее!!!
Русский язык
Расскажите в письме своему товарищу о чём-либо интересном: книге, фильме, поездке, покупке, и т.д. 5 класс Быстрее!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, дорогой друг. Хочу тебе рассказать о недавней поездке с семьёй на природу. Там мы купались в речке, жарили шашлык и очень много играли. Мы пробыли там целый день. Погода была очень тёплая, только к вечеру немного похолодало. Но в целом всё было отлично. Надеюсь, что в следующий раз получится взять и тебя. До встречи, мой друг!
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