Вопрос к слову производительность
Экономика
Вопрос к слову производительность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что является эффективностью деятельности людей в процессе производства продукции в течение определенного периода времени? (ответ: производительность труда).
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