1Какое соединение не разлагается при нагревании? 1)гидрокарбонат аммония 2 2)карбонат кальция 3)хлорид натрия 4)нитрат меди (II)
Химия
1Какое соединение не разлагается при нагревании? 1)гидрокарбонат аммония 2 2)карбонат кальция 3)хлорид натрия 4)нитрат меди (II)
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