Что такое жилки каковы их функции из каких частей состоит лист какие функции вып??лняет каждая из них какие виды листорасположения вы знаете

Биология
Что такое жилки каковы их функции из каких частей состоит лист какие функции вып??лняет каждая из них какие виды листорасположения вы знаете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листорасположения: 1.Мутовчатое(выходятьиз одного узла) 2.Супротивное(напротив) 3.Очередное(по очереди) Жилки---сосудистая ткань растений, расположенная в губчатом слое мезофилла листа.  Части листа:Листовая пластина,черешок. Всё что я знаю,думаю помогла)))
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