Что такое жилки каковы их функции из каких частей состоит лист какие функции вып??лняет каждая из них какие виды листорасположения вы знаете

Биология

Что такое жилки каковы их функции из каких частей состоит лист какие функции вып??лняет каждая из них какие виды листорасположения вы знаете

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