На примусе нагрели до кипения 4 кг воды , взятой при t=20 градусов и полностью испарили . Определите сколько для этого потребовалось керосина ?

Физика

На примусе нагрели до кипения 4 кг воды , взятой при t=20 градусов и полностью испарили . Определите сколько для этого потребовалось керосина ?

Автор: Гость