На примусе нагрели до кипения 4 кг воды , взятой при t=20 градусов и полностью испарили . Определите сколько для этого потребовалось керосина ?

Физика
На примусе нагрели до кипения 4 кг воды , взятой при t=20 градусов и полностью испарили . Определите сколько для этого потребовалось керосина ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1+Q2=Qсгорания керосина Q1=cm(t2-t1) Q1=4200*4*80=1344000 Q2=Lm Q2=2260000*4=9040000 Q1+Q2=10384000 Qсгорания керосина=qm Qсгорания керосина=10384000 m=10384000/46000000=0,226
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