. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебники по биологии – 40% остатка. Определите стоимость учебников по географии? З

Математика
. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебники по биологии – 40% остатка. Определите стоимость учебников по географии? З
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