. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебники по биологии – 40% остатка. Определите стоимость учебников по географии? З

Математика

. На приобретение учебников по истории, биологии и географии школа затратила 32 400 р. За учебники пох истории заплатили 28% этой суммы, а за учебники по биологии – 40% остатка. Определите стоимость учебников по географии? З

Автор: Гость