На рис 1 представлен график зависимости от времени силы тока через катушку колеба??ельного контура. Чему равен период колебаний силы тока A. 0,4 c. Б. 0,3 с. В. 0,2 с. Г. 0,1 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
Физика
На рис 1 представлен график зависимости от времени силы тока через катушку колеба??ельного контура. Чему равен период колебаний силы тока A. 0,4 c. Б. 0,3 с. В. 0,2 с. Г. 0,1 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
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Ответ В Тебя просят период колебания период это время одного колебания, одно колебание изображено на графике синуса от 0 до 0,2 секунд
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