Дам 20 баллов , хотя бы некоторые помогите пожалуйста 1Северо-Европейская 2.Центр??льная 3.Урало-Поволжская 4.Сибирская Определить добываемое сырье Центры(города) Выпускаемая продукция

География
Дам 20 баллов , хотя бы некоторые помогите пожалуйста 1Северо-Европейская 2.Центр??льная 3.Урало-Поволжская 4.Сибирская Определить добываемое сырье Центры(города) Выпускаемая продукция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. химические волокна, соли, кислоты. 2. незнаю сори. 3. вроде нефть. 4.Каменный и бурый уголь. (алмазы золото)
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