Дам 20 баллов , хотя бы некоторые помогите пожалуйста 1Северо-Европейская 2.Центр??льная 3.Урало-Поволжская 4.Сибирская Определить добываемое сырье Центры(города) Выпускаемая продукция

География

Дам 20 баллов , хотя бы некоторые помогите пожалуйста 1Северо-Европейская 2.Центр??льная 3.Урало-Поволжская 4.Сибирская Определить добываемое сырье Центры(города) Выпускаемая продукция

Автор: Гость