ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАБЛИЦА.8 КЛАСС Сравнить политику бурбонов и орлеанов от р??волюции 1830 г

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Вот план: Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису 1. Промышленная революция продолжается. 2. Буржуазная монархия. 3. Июльская революция 1830 г. «Три славных дня» . 4. Июльская монархия: «король правит по приглашению народа» . 5. Кризис Июльской монархии. Восстания лионских ткачей. конспект: Революция 1830 года была собственно революцией консервативной: она произведена буржуазией, недовольной явно дворянскими тенденциями правительства, и отстаивавшей хартию 1814 года. Конечно, она одна не могла бы произвести революцию, а принявшие в ней деятельное участие рабочие стремились к демократической республике. Исход революции был, однако, благоприятен для буржуазии; Бурбоны пали, на трон был возведён Луи-Филипп, герцог Орлеанский (сперва, 30 июля 1830 года, в качестве «наместника королевства» , потом, 9-го августа, в качестве короля) ; 14 августа 1830 г. была опубликована обновленная Хартия, с несколько более расширенной компетенцией парламента и лучшим обеспечением его господства, с ответственностью министерства, с судом присяжных для преступлений печати. Более важным нововведением было распространение избирательного права (совершённое, впрочем, не конституцией, а особым избирательным законом) на плательщиков 200 франков прямых налогов, что удвоило число избирателей (до 200000). Избиралась палата на 5 лет. Главным результатом революции было обеспечение парламентаризма и прав личности и некоторое расширение господствующего класса. Однако, характер этого класса остался тот же; как монархия Бурбонов была господством крупной буржуазии, так им осталась и июльская монархия; но в первой буржуазии приходилось отстаивать свои права от посягательств феодального дворянства, во второй — последнее было сломлено и опасность появилась снизу, преимущественно со стороны мелкой буржуазии и рабочих, которые являлись республиканской оппозицией, имевшей лишь очень слабую возможность действовать через парламент. Это не значит, что парламент при Людовике-Филиппе был однороден; в нём были партии, переменявшиеся у кормила правления, боровшиеся друг с другом — но наиболее серьёзная и опасная оппозиция была вне палаты. Если главным требованием оппозиции в эпоху реставрации было соблюдение уже существующей (на бумаге) хартии, с её свободой слова и иными правами личности, то главные требования оппозиции в эпоху июльской монархии сводились к изменению конституции, всеобщему избирательному праву, республике. Среди этих общественных классов распространились в течение 1830-х и 1840-х годов социалистические учения. Сенсимонисты обратились со своим манифестом к населению уже 30 июля 1830 года, но серьёзное значение приобрели лишь в следующие годы. В эпоху июльской монархии появились в свет главные социалистические произведения Л. Блана, Прудона и др. Волнения, наполняющие первую половину царствования Людовика-Филиппа, имели нередко характер социалистический. В министерство 11 августа 1830 года вошли члены как более радикальной (из правительственных) «партии движения» (Лаффитт, Дюпон, Жерар) , так и более консервативной «партии сопротивления» (Казимир Перье, Гизо, Моле, Брольи, Луи) ; первая хотела вести борьбу с клерикализмом и поддерживать демократическое движение в стране, вторая считала революцию законченной и старалась положить предел республиканскому движению. Министерство опиралось на прежние палаты, из которых удалены были лица, не пожелавшие принести присягу новой конституции. 3 ноября 1830 года, вследствие выхода в отставку Гизо и его сторонников, формирование кабинета было поручено Лаффитту. Он должен был провести процесс министров Карла Χ (см. Полиньяк) , обвиняемых в измене и преданных палатой депутатов суду пэров.