Предложите два способа получения хлорида цинка. Составьте уравнения реакций в мо??екулярном и ионном виде, укажите тип реакций и условия их проведения
Химия
Предложите два способа получения хлорида цинка. Составьте уравнения реакций в мо??екулярном и ионном виде, укажите тип реакций и условия их проведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 (замещение)Zn(0) + 2H(+) + 2Cl(-) = Zn(+2) + 2Cl(-) + H2Zn(0) + 2H(+) = Zn(+2) + H2(0)Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O (обмен)Zn(OH)2 + 2H(+) + 2Cl(-) = Zn(+2) + 2Cl(-) + 2H2OZn(OH)2 + 2H(+) = Zn(+2) + 2H2O
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