Предложите два способа получения хлорида цинка. Составьте уравнения реакций в мо??екулярном и ионном виде, укажите тип реакций и условия их проведения

Химия

Предложите два способа получения хлорида цинка. Составьте уравнения реакций в мо??екулярном и ионном виде, укажите тип реакций и условия их проведения

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