Сергій з друзями розділили порівну між собою деяку кількість яблук.Коли до них пі??ійшов Петро, хлопці вирішили розділити яблука ще раз порівну включаючи Петра.Після поділу Сергій підрахував, що отримав на шосту частину яблук м...

Математика

Сергій з друзями розділили порівну між собою деяку кількість яблук.Коли до них пі??ійшов Петро, хлопці вирішили розділити яблука ще раз порівну включаючи Петра.Після поділу Сергій підрахував, що отримав на шосту частину яблук менше, ніж спочатку.Скільки друзів разом із Сергієм зібралися спочатку?Допоможіть!!!!!

Автор: Гость