Сергій з друзями розділили порівну між собою деяку кількість яблук.Коли до них пі??ійшов Петро, хлопці вирішили розділити яблука ще раз порівну включаючи Петра.Після поділу Сергій підрахував, що отримав на шосту частину яблук м...
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Сергій з друзями розділили порівну між собою деяку кількість яблук.Коли до них пі??ійшов Петро, хлопці вирішили розділити яблука ще раз порівну включаючи Петра.Після поділу Сергій підрахував, що отримав на шосту частину яблук менше, ніж спочатку.Скільки друзів разом із Сергієм зібралися спочатку?Допоможіть!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоста частина яблук Сергія перейшла Петру. Петру ж перейшли шості частини часткою всіх інших хлопців. Значить, Петро отримав шосту частину всіх яблук. Разом з Петром друзів було шестеро. Спочатку ж їх зібралося п'ятеро.
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