Скласти речення зі словом-звертанням
Українська мова
Скласти речення зі словом-звертанням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тату , ти сьогодні підеш зі мною на тренування?
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