Решите номер 8 ( с объяснением пожалуйсто)

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Решите номер 8 ( с объяснением пожалуйсто)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2........ 1 не подходит, т.к корни 1 и -1, соответственно 3 тоже не подходит 4 не подходит, т. на рисунке нужно изображены положительные промежутки, а  в 4 неравенстве мы находим отрицательные промежутки
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