Решите номер 8 ( с объяснением пожалуйсто)

Гость: Гость:

Ответ 2........ 1 не подходит, т.к корни 1 и -1, соответственно 3 тоже не подходит 4 не подходит, т. на рисунке нужно изображены положительные промежутки, а в 4 неравенстве мы находим отрицательные промежутки