Прошу вас помогите очень нужно в) г) д) пожалуйста

Гость: Гость:

Г) 1) 3х+2y=0 2y=-3x y=-1,5x 2) Подставляем значение y во второе уравнение и получаем: 6х+4*(-1,5х)+9=0 6х-6х+9=0 9=0, а такого быть не может => нет решений. д) 1) 3х-4y=6 3x=6+4y x=(6+4y)/3 2) Подставляем значение х во второе уравнение и получаем: 8*(6+4y)/3+6y=11 (48+32y)/3+6y=11 (48+32y+18y)/3=11 48+50y=33 50y=-15 y=-0,3 x=(6+4y)/3 x=(6+4*(-0,3))/3 x=1,6 Ответ: х=1,6, у=-0,3