На рисунке 3.10 угол EOP=110° и угол NOF=130°. Найдите градусную меру угла NOP.

Математика
На рисунке 3.10 угол EOP=110° и угол NOF=130°. Найдите градусную меру угла NOP.
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