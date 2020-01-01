Путь равен 202 см. Этот путь, выраженный в основных единицах СИ, равен .. ( 1 ) 20,2 мм ( 2 ) 2,02 м. ( 3 ) 0,202 ( 4 ) 2020 мм

Физика

Путь равен 202 см. Этот путь, выраженный в основных единицах СИ, равен .. ( 1 ) 20,2 мм ( 2 ) 2,02 м. ( 3 ) 0,202 ( 4 ) 2020 мм

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