Bird, burger, park, serve какое лишнее слово

Английский язык
Bird, burger, park, serve какое лишнее слово
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Serve  скорее всего . Bird, burger, park, serve - Птах , бургер , парк , служити
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Качества человека, какие "внешние" и какие "внутренние"? 2. По каким качествам сначала оценивают человека? 3. Какие качества более важны? ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста упр 21.
Ответить
Русский язык
Определите падеж выделеных имен существительных. Я нарезал ХЛЕБ, поставил на стол тарелки. В Поле колосться ХЛЕБ..Я нес ВЕДРО с рыбойи очень гордил...
Ответить
Математика
Y=x^3/2-18x+15 помогите
Ответить
История
Напишите сказку о рыцарях средневековья успользуя слова :замок, кольчуга, латы, забрало, палица, рыцарский турнир, посвящение в рыцари
Ответить