Bird, burger, park, serve какое лишнее слово
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Bird, burger, park, serve какое лишнее слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Serve скорее всего . Bird, burger, park, serve - Птах , бургер , парк , служити
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