Напишите сказку о рыцарях средневековья успользуя слова :замок, кольчуга, латы, забрало, палица, рыцарский турнир, посвящение в рыцари
История
Напишите сказку о рыцарях средневековья успользуя слова :замок, кольчуга, латы, забрало, палица, рыцарский турнир, посвящение в рыцари
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