Разложить на множители: 1)(х-1)в квадрате 2)(х+3) в квадрате

Алгебра
Разложить на множители: 1)(х-1)в квадрате 2)(х+3) в квадрате
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Гость:
Если только так.. не знаю .-.
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