История слов работа,привередливый и обворожил)Помогите срочно даю 20 б

Русский язык
История слов работа,привередливый и обворожил)Помогите срочно даю 20 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "работа" происходит от древнерусского рабство, неволя. То есть изначально это слово означало, работать на кого- либо ,по принуждению подневольно.
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