С фрагмента ДНК синтезирован фрагмент и-РНК. Укажите его состав и какие закодиров??ны аминокислоты: -ЦТАТТАТЦАГЦЦААА-
Биология
С фрагмента ДНК синтезирован фрагмент и-РНК. Укажите его состав и какие закодиров??ны аминокислоты: -ЦТАТТАТЦАГЦЦААА-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило комплементарности: А=Т(У), Ц=Г ЦТА - ТТА - ТЦА - ГЦЦ - ААА - ДНК по условию. ГАУ - ААУ - АГУ - ЦГГ - УУУ - РНК из ДНК ↑. Аминокислоты. Ниже прикреплена фотография - по ней и вычисляются какие аминокислоты закодированы: Асп - Асн - Сер - Арг - Фен.
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