В чём отличия ароморфоза от идиоадаптации? Поподробнее плиз, а то не очень понятно
Биология
В чём отличия ароморфоза от идиоадаптации? Поподробнее плиз, а то не очень понятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИДИОАДАПТАЦИЯ (от греч. «idios» — свой, своеобразный и адаптация) , приспособление организмов к конкретной среде обитания, не сопровождающееся заметным изменением уровня организации. АРОМОРФОЗ (от греч. «airo» — поднимаю и «morphosis» — образец, форма) , направление эволюции, при котором биологический прогресс данной группы организмов основан на морфофизиологическом прогрессе.
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