Двоемирие в душе Катерины Пьеса "Гроза"

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Сила и слабость Катерины выражается в ее самоубийстве. Жажда освобождения торжествует и над ее религиозными представлениями. "Всё равно, что смерть придёт, что сама… , а жить нельзя. " размышляет она о самоубийстве. И далее она подвергает сомнению это представление: "Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться". Предсмертные слова Катерины обращены не к богу и выражают не раскаяние в совершённых грехах, они обращены к любимому; "Друг мой! Радость моя! Прощай! " Так свободное от предрассудков, живое и сильное чувство победило в душе Катерины С другой стороны можно показать, что Катерина проявила слабость. Такая точка зрения существует у Писарева, когда в статье "Мотивы русской драмы" он оценивал "Грозу". Писарев назвал Катерину "полоумной мечтательницей" и "визионеркой": "Вся жизнь Катерины, по его мнению, - состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что сделала вчера, и между тем, сама не знает, что будет делать завтра; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством". На самом деле самоубийство - не глупое, а последнее средство отчаявшегося человека. С точки зрения атеиста, в поступке Катерины - сила. Но с точки зрения православия, самоубийству нет прощения, какими бы мотивами оно не оправдывалось