Замените выделенные слова фразеологизмами. 1.змей горыныч унес царевну ДАЛЕКО. 2.??евочка СИЛЬНО покраснела. 3.ребята чувствуют себя на котке ХОРОШО. 4.ученик прочитал книгу ДО КОНЦА

Русский язык
Замените выделенные слова фразеологизмами. 1.змей горыныч унес царевну ДАЛЕКО. 2.??евочка СИЛЬНО покраснела. 3.ребята чувствуют себя на котке ХОРОШО. 4.ученик прочитал книгу ДО КОНЦА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 за тридевять земель 2 до корней волос 3 как рыбы в воде 4 от корешка до корешка
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