257 расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки, равно 720 км. Теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние за 36 часов. А двигаясь против течения за 45 часов. Найдите собственную скорос...

Математика

257 расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки, равно 720 км. Теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние за 36 часов. А двигаясь против течения за 45 часов. Найдите собственную скорость теплохода.

Автор: Гость