257 расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки, равно 720 км. Теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние за 36 часов. А двигаясь против течения за 45 часов. Найдите собственную скорос...

Математика
257 расстояние между городами расположенными на берегах одной и той же реки, равно 720 км. Теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние за 36 часов. А двигаясь против течения за 45 часов. Найдите собственную скорость теплохода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 720:36= 20 (км/ч) - скорость по течению2. 720:45 = 16 (км/ч) - против течения3. (20-16):2 = 2 (км/ч) - скорость течения4. 20-2 = 18 (км/ч) - скорость теплоходаОтвет: скорость теплохода 18 км/ч.

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