Сказка о знаках препинания в школе задали помогите!!!!

Гость: Гость:

Существует могущественное царство "Знаки препинания" И есть у них королева-Точка. Она всегда заканчивает предложение.У нее есть непослушная дочка-Запятая. После нее идет пауза, но предложение не окончилось. У Запятой есть братик Вопросительный знак он всегда что то спрашивает! А подружка Запятой-Восклицательный Знак. Всегда кричит и предупреждает. В этом царстве всегда царит порядок.