Сказка о знаках препинания в школе задали помогите!!!!
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Сказка о знаках препинания в школе задали помогите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует могущественное царство "Знаки препинания" И есть у них королева-Точка. Она всегда заканчивает предложение.У нее есть непослушная дочка-Запятая. После нее идет пауза, но предложение не окончилось. У Запятой есть братик Вопросительный знак он всегда что то спрашивает! А подружка Запятой-Восклицательный Знак. Всегда кричит и предупреждает. В этом царстве всегда царит порядок.
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