1. Качества человека, какие "внешние" и какие "внутренние"? 2. По каким качествам сначала оценивают человека? 3. Какие качества более важны? 4. Существует ли связь между "внешними" и "внутренними" качествами человека? 5. Вы...
Обществознание
1. Качества человека, какие "внешние" и какие "внутренние"? 2. По каким качествам сначала оценивают человека? 3. Какие качества более важны? 4. Существует ли связь между "внешними" и "внутренними" качествами человека? 5. Выделите причины, которые влияют на развитие "внутренних" качеств человека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Внешние качества: красота Внутриние качества: доброта честность и так далее 2)я думаю сначала обращают на внешность а потом когда узнают человека то и красота не важна 3) внутриние 4) думаю да ( если человек внутриние красив и разнообразен, то он и внешне будет таким же) 5) щедрость трудолюбие ( наверное)
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