1. Качества человека, какие "внешние" и какие "внутренние"? 2. По каким качествам сначала оценивают человека? 3. Какие качества более важны? 4. Существует ли связь между "внешними" и "внутренними" качествами человека? 5. Вы...

Гость: Гость:

1)Внешние качества: красота Внутриние качества: доброта честность и так далее 2)я думаю сначала обращают на внешность а потом когда узнают человека то и красота не важна 3) внутриние 4) думаю да ( если человек внутриние красив и разнообразен, то он и внешне будет таким же) 5) щедрость трудолюбие ( наверное)