Определите падеж выделеных имен существительных. Я нарезал ХЛЕБ, поставил на стол тарелки. В Поле колосться ХЛЕБ..Я нес ВЕДРО с рыбойи очень гордился нашим уловом.Во дворе стоит Ведро
Русский язык
Определите падеж выделеных имен существительных. Я нарезал ХЛЕБ, поставил на стол тарелки. В Поле колосться ХЛЕБ..Я нес ВЕДРО с рыбойи очень гордился нашим уловом.Во дворе стоит Ведро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти все слова относятся к именительному падежу так как отвечают на вопросы (кто? ,что?)
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