На рисунке 7.91 EF и KL-перпендикулярные прямые. AOK=40°; BOL=60° найдите градусные меры угл??в AOE и BOF

Математика

На рисунке 7.91 EF и KL-перпендикулярные прямые. AOK=40°; BOL=60° найдите градусные меры угл??в AOE и BOF

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