На рисунке 7.91 EF и KL-перпендикулярные прямые. AOK=40°; BOL=60° найдите градусные меры угл??в AOE и BOF
Математика
На рисунке 7.91 EF и KL-перпендикулярные прямые. AOK=40°; BOL=60° найдите градусные меры угл??в AOE и BOF
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол КОЕ = FOL - прямой. -- 90° 1)90° - 40° = 50° -- АОЕ 2)90° - 60° = 30° -- BOL
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