Помогите пожалуйста у меня завтра контрольная работа! Помогите перевисти см в м, м в дм, дм в мм.

Математика

Помогите пожалуйста у меня завтра контрольная работа! Помогите перевисти см в м, м в дм, дм в мм.

Автор: Гость