Помогите пожалуйста у меня завтра контрольная работа! Помогите перевисти см в м, м в дм, дм в мм.
Математика
Помогите пожалуйста у меня завтра контрольная работа! Помогите перевисти см в м, м в дм, дм в мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м = 100см 1м=10дм 1дм= 100мм Устроит?
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