На рисунке изображены различные зерновые растения. Из какого растения получают к??упу для приготовления манной каши? Если не сможешь ответить, найди ответ в справочной литературе

Окружающий мир
На рисунке изображены различные зерновые растения. Из какого растения получают к??упу для приготовления манной каши? Если не сможешь ответить, найди ответ в справочной литературе
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Пшеница 100% .Надеюсь помогла!  
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