На рисунке изображены различные зерновые растения. Из какого растения получают к??упу для приготовления манной каши? Если не сможешь ответить, найди ответ в справочной литературе

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На рисунке изображены различные зерновые растения. Из какого растения получают к??упу для приготовления манной каши? Если не сможешь ответить, найди ответ в справочной литературе

Автор: Гость