На рисунке тупоугольными треугольниками являются треугольники ... ?

Геометрия
На рисунке тупоугольными треугольниками являются треугольники ... ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
RQP(угол Q тупой)........ и справа от него тоже тупой
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