На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?

Математика

На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?

Автор: Гость