На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?
Математика
На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза ??еньше, чем яблок, а остальные – сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4т-это 4000кг 1)2240:2=1120-груш 2)2240+1120=3360-яблок и груш 3)4000-3360=640 ответ:640 с
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