На складе было 19 рулонов бумаги длиной m метров каждый. Когда часть бумаги использ??вали, осталось 53 метра бумаги.Сколько метров бумаги использовали?

Математика

На складе было 19 рулонов бумаги длиной m метров каждый. Когда часть бумаги использ??вали, осталось 53 метра бумаги.Сколько метров бумаги использовали?

Автор: Гость