На складе было 19 рулонов бумаги длиной m метров каждый. Когда часть бумаги использ??вали, осталось 53 метра бумаги.Сколько метров бумаги использовали?
Математика
На складе было 19 рулонов бумаги длиной m метров каждый. Когда часть бумаги использ??вали, осталось 53 метра бумаги.Сколько метров бумаги использовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 метров осталось бумаги
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