Вещества которые входят в состав слезинки
Окружающий мир
Вещества которые входят в состав слезинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слеза состоит из воды, как и любое другое жидкое вещество в нашем мире, а также из соли, от того она и соленая. ____________ Учись на пятерки!))
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