Как решить неравенство? (1\2)^xgt;1

Математика
Как решить неравенство? (1\2)^xgt;1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 это тоже самое что и (1/2)^0 отсюда (1/2)^x>(1/2)^0 x>0 x  принадлежит (0: +бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Выполнить округление натурального числа N с точность до десятков (стандартные функции округления и функции работы со строками не использовать)
Ответить
Математика
Вычеслите:403:13+(72-((114:19*25-137)*(41-352:11):39))
Ответить
Обществознание
Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? А. Свобода человека — эт?? возможность действовать по своему усмотрению. Б. Быть ответстве...
Ответить
Литература
Найдите словосочетания с эпитетом "тихий" в стихотворении "Невыразимое", а также о??ъясните, в чем, по-вашему, особенность других эпитетов в стихот...
Ответить
Английский язык
Образуйте общие и альтернативные вопросы. Переведите предложения на русский язык. 1) In the morning my elder sister leaves home for her work. 2...
Ответить