Как решить неравенство? (1\2)^xgt;1
Математика
Как решить неравенство? (1\2)^xgt;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 это тоже самое что и (1/2)^0 отсюда (1/2)^x>(1/2)^0 x>0 x принадлежит (0: +бесконечность)
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