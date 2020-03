Образуйте общие и альтернативные вопросы. Переведите предложения на русский язык. 1) In the morning my elder sister leaves home for her work. 2) We can’t speak German and Italian. 3) Visitors come to St. Petersburg every wee...

Гость: Гость:

1) Does my elder sister leave home for her work in the morning? 2) Can we speak German and Italian? 3) Do visitors come to St. Petersburg every week? 4) Do people spend their money on food? 5) Did he go home two hours ago? 1) Does my elder sister leave home for her work in the morning or in the evening? 2) Can we speak German or Italian? 3) Do visitors come to St. Petersburg or Moscow every week? 4) Do people spend their money on food or on clothes? 5) Did he go home two or three hours ago? 1) Утром моя старшая сестра уходит из дома на работу. 2) Мы не говорим на немецком или итальянском языках. 3) Посетители приезжают в Санкт-Петербург каждую неделю. 4) Люди тратят свои деньги на еду. 5) Он ушёл домой два часа назад.