ХИМИИЯЯ.ББЕГООМ КО МНЕЕ) Выберите элементы у которых есть незаконченные атомные орбитали: 1) Na 2) Zn 3) N 4) Ar 5) Cl (возможно несколько ответов)

Химия
ХИМИИЯЯ.ББЕГООМ КО МНЕЕ) Выберите элементы у которых есть незаконченные атомные орбитали: 1) Na 2) Zn 3) N 4) Ar 5) Cl (возможно несколько ответов)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные варианты: 1, 3, 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите сначала повествовательные предложения затем побудительные потом вопро??ительные
Ответить
Русский язык
2. В чем особенность восклицательных предложений? Ответ подкрепите примером. Помо??ите пожалуйста!!!
Ответить
История
Помогите пожалуйста Каково реальное положение в обществе в конце 1916 г. по отношению к существующей царской власти?
Ответить
Алгебра
Шесть Икс плюс 2 икс во второй степени равно нулю
Ответить
Обществознание
Написать небольшой рассказ про добро и зло. с примерами
Ответить