ХИМИИЯЯ.ББЕГООМ КО МНЕЕ) Выберите элементы у которых есть незаконченные атомные орбитали: 1) Na 2) Zn 3) N 4) Ar 5) Cl (возможно несколько ответов)
Химия
ХИМИИЯЯ.ББЕГООМ КО МНЕЕ) Выберите элементы у которых есть незаконченные атомные орбитали: 1) Na 2) Zn 3) N 4) Ar 5) Cl (возможно несколько ответов)
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